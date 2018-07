Pallavolo, Erika Alessandrini è ancora il capitano della Conero Planet

La Conero Planet riparte dalle proprie certezze ed Erika Alessandrini sarà ancora il capitano della squadra che disputerà il campionato di serie B1. “Puntare su Erika è stata la cosa più naturale” – ha detto il Direttore Tecnico Bruno Petrella che col presidente Mauro Castracani ha annunciato l’ingaggio. “Quando hai a che fare con una giocatrice di livello assoluto che per giunta sente forte il senso di appartenenza a questa maglia ed a questa società, trovare l’accordo è stato semplicissimo”.

Al braccio pesante dell’opposta fidardense saranno affidate gran parte delle fortune offensive della squadra allenata da coach Bacaloni ma anche la sua esperienza sarà fondamentale per mantenere la serenità nel gruppo. Anche per l’ex Jesi, Loreto, Pesaro, Casette d’Ete e Castelfidardo nessun dubbio. “Ho atteso che la società avesse certezze circa il suo immeditato futuro congelando ogni altra opportunità prospettatami – ha detto Erika Alessandrini – perché speravo davvero di poter continuare insieme per un’altra stagione. Apprezzo il progetto nel quale mi sento coinvolta e sono certa che il roster sarà all’altezza anche per la B1. Le idee dei dirigenti sono molto chiare e questo è molto importante”. Il primo tassello è sempre il più difficile. “Stiamo lavorando forte con il tecnico e contiamo di annunciare altri accordi già nelle prossime ore” – ha concluso Petrella. Intanto Alessandrini c’è!