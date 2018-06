Dylan Leoni sarà ancora il libero della Sampress, Silvestroni ai saluti

LORETO – Dopo il capitano Nobili, Marco Massaccesi ed Angeli, ecco un’altra conferma rispetto al roster della scorsa stagione. Dylan Leoni, libero maceratese classe ’91, sarà ancora il re della 2’ linea neroverde.

La società ha apprezzato le sue doti tecniche e caratteriali rinnovandogli la fiducia e puntando su di lui. Al suo fianco crescerà il giovane Dignani. “Le squadre vivono sugli equilibri tecnici e all’interno dello spogliatoio. Dylan Leoni è utile in entrambe le situazioni – ha spiegato coach Giannini – ed ecco perché gli abbiamo chiesto di rimanere con noi e contribuire a consolidarci nel prossimo campionato”. Ad una conferma seguono altri saluti. Marco Silvestroni, centrale, dopo due stagioni in neroverde e la promozione in B ottenuta da protagonista, lascia Loreto.

Anche a lui come ad Oprandi, Areni, Luca Massaccesi e Volpini va il ringraziamento della società ed un grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera pallavolistica.