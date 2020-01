Il Cus Ancona volley maschile cade in casa contro il Fano

Non inizia sotto una buona stella il nuovo anno per il Cus Ancona volley maschile che in casa cede per 3 a 1 all'Argo Borgo Volley Fano seconda forza nel campionato regionale di serie D. Una partita da dimenticare che ha visto la reazione del Cus nel secondo set con i ragazzi del tecnico Fabrizio Sciati che sono poi letteralmente crollati nel terzo ma sopratutto nel quarto set.

Una gara in altalena per il Cus Ancona che ha perso il primo set per 19 a 25. Una volta tornati in campo la squadra ha dato una prova di carattere andando a prendersi il secondo set sul parziale di 25 a 16. Chi si aspettava dà li in poi una gara combattuta ha dovuto ricredersi per il semplice fatto che la formazione ospite è riuscita portare a casa l'intera posta in palio giocando i rimanenti due set senza grossi patemi d'animo. Dopo essere andata sul 2 a 1 vincendo il terzo set per 25 a 20 il Fano ha chiuso i conti piazzando un 25 a 14 che di fatto ha chiuso la contesa.