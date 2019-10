Volley, il Cus Ancona corsaro ad Ostra: buon debutto per le doriche

E' stato di parola il tecnico del Cus Ancona Graziano del Crudo che nei giorni scorsi nel presentare questa prima giornata di campionato aveva dichiarato «andiamo ad Ostra per vincere la partita». E cosi è stato, un buon debutto per il Cus nel campionato regionale di prima categoria contro una squadra l'Ostra che ha dimostrato tutto il suo valore non a caso la formazione avversaria fino allo scorso anno militava nel campionato di serie D per poi rinunciare alla categoria.

Sta di fatto che le ragazze di Graziano Del Crudo si sono imposte per per 3 a 1. Partita difficile che ha visto il Cus Ancona iniziare nel migliore dei modi vincendo il primo set per 25 a 19. Scontata la reazione della squadra di casa, il Cus commette una serie di errori quanto basta all'Ostra per rimettersi in partita aggiudicandosi il secondo set sul parziale di 25 a 16. A questo punto la svolta con le ragazze di Graziano Del Crudo che danno prova di grande maturita e dopo un terzo set quanto mai combattuto 26 a 24 si aggiudicano anche il successivo 25 a 15 con la squadra di casa che aveva mollato sotto il punto di vista mentale.