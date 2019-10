Pallanuoto A1 femminile, la Cosma Vela Ancona contro le star dell'Orizzonte Catania

Quinta di campionato e trasferta da missione impossibile per la Cosma Vela Ancona, che sabato pomeriggio sarà impegnata nella vasca di Catania contro l'Ekipe Orizzonte. L'avversario mette paura: è campione d'Italia, ha vinto 20 scudetti, 8 Coppe dei Campioni e una Coppa Len, in squadra ci sono le azzurre Gorlero, Viacava, Garibotti, Emmolo, Aiello e Palmieri, e come se non bastasse ci sono le due canadesi Békhazi, argento ai Campionati Mondiali del 2009 a Roma con la sua nazionale, e McKelvey, argento in nazionale nella World League 2017.

Insomma, due straniere non di poco conto su un organico praticamente imbattibile e allenato da Martina Miceli. "Partiamo domani - spiega coach Milko Pace - l'avversario si presenta da solo, è la partita ideale per noi per giocare nel miglior modo possibile, visto che non abbiamo niente da perdere. Mi aspetto dalle ragazze una prestazione di forti motivazioni e di voglia di far bene. Approfitteremo di questa trasferta per partire un po' prima e per fermaci a Ostia a vedere il turno di Coppa". Elena Altamura non ancora completamente recuperata dal fastidio al gomito, squadre in acqua sabato alle 14.30.