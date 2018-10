Conero sabato a Trevi è pronta all’esordio in B1. Coach Bacaloni: «Siamo forti»

Dopo 10 stagioni di assenza, la pallavolo femminile anconetana torna in serie B1 con la Conero Planet che esordisce sabato a Trevi sul campo di una squadra che questa categoria la conosce molto bene per la lunga militanza. Per Alessandrini e compagne il match del Palagallinella di Trevi, in programma sabato alle ore 18, ha i crismi del battesimo di fuoco. Le umbre sono una squadra collaudata e competitiva e per l’Eurosped NumanaBlu sarà un test molto probante.

“Sono molto curioso di vedere la squadra sia a Trevi che poi in casa con l’Helvia Recina Macerata il sabato successivo. Sulla carta si tratta di due match proibitivi nei quali affrontiamo squadre con obiettivi diversi dai nostri ma il fatto di non aver nulla da perdere potrebbe aiutarci”. Il pre-campionato ha detto che il team biancorosso ha nel capitano Alessandrini ed in Da Col due sicuri punti di riferimento in attacco ma ha messo in evidenza la crescita esponenziale di Canonico, Marcelletti e Giombini. “Noi dobbiamo poter contare su tutta la squadra. Abbiamo qualche individualità che deve essere supportata dal resto del roster per portare ciascuno il proprio contributo” – ha aggiunto Bacaloni. “Di certo dobbiamo migliorare molto su alcune situazioni di gioco nelle quali, nel corso di tutte le amichevoli, abbiamo dimostrato di faticare, ma abbiamo ampi margini di miglioramento visto le tante esordienti. I punti di forza della Lucky Wind Trevi sono Manuela Roani, fabrianese, ex Moie e con tanti anni di serie A2 alle spalle e Della Giovanpaola, ex Jesi.