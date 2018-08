Pallavolo, la Conero ha il suo cervello: Rapisarda in regia

La Conero Planet aggiunge un altro tassello fondamentale alla sua squadra annunciando l’ingaggio di Sofia Rapisarda. Palleggiatrice, classe ’99, romagnola di Lugo di Romagna, vanta già una discreta esperienza in serie B. Dopo essere cresciuta nelle giovanili dell’Idea Volley Bologna, tra i più prolifici in Italia, è reduce da quattro stagioni in serie B, prima proprio all’idea Volley poi nell’Igor Volley Trecate quindi alla GiòVolley Aprilia, e nella passata stagione in B2 nel Csi Clai Imola eliminata ai playoff dalla Pieralisi Jesi. Appassionata anche di beach volley, ha partecipato al campionato italiano 4x4 organizzato dalla Lega Volley Femminile.

Più che soddisfatto coach Bacaloni che ha una palleggiatrice di categoria alla quale affidare le chiavi della squadra consentendo ad Elisa Marcelletti di prendere confidenza con la serie B. “Ringrazio la società perché ha fatto un grande sforzo per assicurarci una giocatrice di talento che possa garantirci un buon rendimento” – ha detto il coach. “L’ho vista all’opera e la ritengo una palleggiatrice con buone doti. Seppur ancora giovane ha già un discreto bagaglio di esperienza e questo ci sarà molto utile”. Rapisarda si radunerà con il resto delle compagne lunedì 27 agosto al Palasabbatini per cominciare la nuova stagione agli ordini dello staff tecnico e fisico.