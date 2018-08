Cresce lo staff della Conero: arrivano preparatore atletico e massofisioterapista

Il mosaico della Conero Planet va completandosi con ulteriori pezzi. Alla conferma del massofisioterapista Massimiliano Paoltroni, già apprezzato e stimato nella scorsa stagione, segue l’ingaggio di Marco Mancini che sarà il preparatore atletico della squadra allenata da coach Nicola Bacaloni. Nato a Fermo ma residente a Civitanova Marche, classe ’86, Marco Mancini è laureato in Scienze Motorie ed ha conseguito il Master in Rieducazione Funzionale e Neurologica presso la Facoltà di Urbino. Nell’ambito della preparazione atletica entra a collaborare per tre stagioni con la Lube Volley in serie A1, con cui ha il piacere di condividere la vittoria di uno scudetto. E’ stato anche preparatore fisico anche nel Beach Volley professionistico con atleti del World Tour e Campionato Europeo.

“Si tratta di due professionisti stimati e con importanti esperienze alle spalle – ha detto il DG Bruno Petrella – che sicuramente saranno fondamentali per il conseguimento dei nostri obiettivi. Nella crescita del progetto che abbiamo avviato già dalla passata stagione, inserire le figure migliori al giusto posto è indispensabile per far crescere tutto l’ambiente”. “Per la società è un investimento che certamente sarà ben ripagato” – ha concluso.