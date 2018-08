Pallavolo, con questa schiacciatrice la Conero completa l’organico

Ancora una giovanissima atleta alla corte di coach Nicola Bacaloni. La Conero Planet ha infatti completato il reparto schiacciatrici ingaggiando Eleonora Penna, classe 2003, proveniente da Gabicce, società nella quale ha disputato le sue stagioni a livello di campionati provinciali e regionali. Insieme a Bellucci, Da Col e Giombini costituirà il quartetto di schiacciatrici-ricevitrici che affronteranno il campionato di serie B1 girone C. La presentazione della giocatrice è a cura del Direttore Generale Bruno Petrella che la conosce bene.

«Si tratta di una ragazza che, seppur molto giovane, ha già dimostrato di avere grandi mezzi tecnici. Dalle compagne più esperte imparerà molto e quindi ha grande margine di miglioramento anche sotto l’aspetto fisico. Crediamo nelle sue capacità e, in prospettiva, è una giocatrice che può fare una buona carriera» ha concluso Petrella. Eleonora Penna disputerà anche il campionato under 16 ed under 18 con la maglia della Conero Planet.