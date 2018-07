Conero Planet in B1, Castracani: “Una nuova tappa da condividere con il territorio»

La Conero Planet Volley Team giocherà in serie B1. Ecco la notizia a sorpresa ufficializzata dal Presidente Mauro Castracani. Dopo la rocambolesca retrocessione della passata stagione in serie B2, la società aveva presentato domanda di ripescaggio ma poi, a sorpresa, è arrivato l’accordo con il Neruda Volley Bolzano per acquisire il titolo di serie B1, 3’ serie nazionale.

“La decisione è perfettamente coerente con il percorso intrapreso nella stagione scorsa – ha detto - di riportare il volley anconetano nei campionati nazionali ridando centralità, nel capoluogo, ad uno sport che ha grande tradizione. Abbiamo affrontato la stagione con un roster in gran parte costituito da giovani atlete under18 all’esordio a questo livello. Per gran parte della stagione la squadra è stata protagonista per poi calare nel finale e retrocedere. Nello sport i risultati negativi ci stanno e li accettiamo ma il percorso prosegue e riteniamo che misurarci con il campionato di serie B1 sarà altamente stimolante per tutto l’ambiente”.

Le altre avversarie marchigiane nella categoria saranno l’Helvia Recina Macerata e la Pall. Moie che ha avviato una collaborazione concreta con la Lardini Filottrano. “L’obiettivo della società è continuare ad essere quindi un punto di riferimento per l’intero movimento locale dando l’opportunità a giovani di valore di vivere un’esperienza altrimenti impossibile” – ha aggiunto Castracani.

Infine una suggestione fondamentale per la crescita del movimento. “Collaborare tra dirigenti di società diverse sta diventando sempre più difficile mentre noi abbiamo l’ambizione che questa squadra sia un’opportunità per tutti coloro che credono come noi che questa sia la via per far crescere il movimento superando, laddove possibile, i campanilismi e tornando ad avere, nei prossimi anni, qualche ragazza marchigiana in più in serie A. Ormai siamo ai minimi storici. Per farlo bisogna ripartire dal lavoro dei settori giovanili e dalle possibilità di crescere per le giocatrici alzando l’asticella”. La squadra di serie B1 sarà allenata da coach Nicola Bacaloni.