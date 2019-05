Conero Planet campione regionale under 16, ed ora le finali nazionali

ANCONA – Nel PalaSnoopy di Pesaro la Conero Planet ha alzato al cielo la coppa di campione regionale under 16 femminile sconfiggendo in finale l’Apav Calcinelli Lucrezia per 3-0. Per la squadra di Luca Paniconi è stato un successo meritato, figlio di una condotta sempre di testa con le ospiti costrette ad inseguire.

Dopo il titolo di campione provinciale, quello all’Easter Volley ed il successo regionale, la società del presidente Mauro Castracani ha quindi piazzato un tris di successi che conferma la qualità di un gruppo che punta ad un ruolo da protagonista anche alle finali nazionali di categoria in programma a Rieti ed Amatrice nelle quali rappresenterà le Marche.

“In semifinale abbiamo superato un ostacolo durissimo come la Lardini mentre in finale la partita l’abbiamo gestita bene imponendo il nostro ritmo di gioco e creando sempre difficoltà alle avversarie” – ha detto coach Paniconi. “E’ un successo prezioso e prestigioso che ci consentirà di confrontarci con le migliori under 16 d’Italia ed anche per me sarà un’esperienza nuova nella quale l’obiettivo resta come sempre divertirsi e dare il massimo”.

Per prepararsi però c’è poco tempo perché la settimana sarà dedicata alla semifinale del torneo under 18 e poi domenica l’eventuale finale regionale domenica. “Il gruppo è sostanzialmente lo stesso dell’under 16 eccetto tre ragazze – ha aggiunto Paniconi - e dunque anche se non potrò allenarle io, faranno un eccellente lavoro con Nicola Bacaloni al quale auguro di centrare il medesimo risultato. Per la Conero sarebbe una doppietta storica e quindi incrociamo le dita”.

La squadra tornerà poi in campo agli ordini di Luca Paniconi dalla settimana successiva per preparare le finali nazionali in programma dal 28 maggio al 2 giugno, nei comuni di Rieti, Amatrice, Cittaducale e Contigliano