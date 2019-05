Pallavolo, la Conero Planet è campione regionale U18

ANCONA – La Conero Planet Ancona è campione regionale under 18. Al termine di un’autentica battaglia sportiva, la squadra di Bacaloni ha prevalso al tiebreak contro la Pall. Collemarino.

Raggiante il tecnico Nicola Bacaloni: “Sono veramente felice per le ragazze e per tutti noi perché la squadra ha vinto una partita difficile, tirata, contro avversarie di valore meritando a mio avviso il successo”. Dopo aver alzato al cielo la coppa di campione provinciale e di campione regionale under 16 femminile sotto la guida di Luca Paniconi, la Conero Planet si mette al collo un’altra medaglia, quella che le consente di firmare una storica doppietta under 16 e under 18. “Il gruppo è giovane perché solo Alice Gasparroni, Letizia Canonico e Beatrice Salvucci sono classe 2001 mentre tutte le altre hanno un altro anno di under 18 e quindi l’anno prossimo potranno difendere il titolo” ha aggiunto coach Bacaloni per il quale si tratta dell’ottavo titolo regionale personale che conferma le qualità di un allenatore giovane ma che sa crescere benissimo le ragazze. “Ringrazio la società per aver voluto fare questo percorso insieme che ci ha consentito di toglierci tante soddisfazioni. Ringrazio anche le ragazze che si sono sacrificate molto in una stagione difficile di apprendistato in serie B ma che non hanno mai perso di vista l’obiettivo del miglioramento costante e della cultura del lavoro che alla Conero predichiamo da sempre. Essersi confrontato ad un livello altissimo, pur con tante sconfitte, è stata un’esperienza importante per vedere quanto devono migliorare per poter stare con continuità in una categoria nazionale prestigiosa come la serie B”.

In un gruppo vincente coach Bacaloni ha voluto sottolineare alcune individualità. “Con Letizia Canonico ho vinto 3 titoli regionali, under 13-14-18, Eleonora Penna si è sacrificata tanto venendo da Gabicce per allenarsi e giocare con noi, Alice Gasparroni è una giocatrice di grande talento che a questo livello fa la differenza, senza dimenticare tutte le altre e sottolineando che il nostro libero Celeste Sposetti è 2005” – chiude Bacaloni. Letizia Canonico ha vinto anche un titolo under 16 insieme a Caterina Miecchi con la maglia di Collemarino in una stagione di prestito. Dopo le finali nazionali under 16 in programma a Rieti e Amatrice dal 28 maggio al 2 giugno il gruppo partirà per quelle nazionali la settimana successiva a Vibo Valentia. “Sarà anche quella una gran bella esperienza da vivere sapendo di confrontarci con grandissime realtà contro le quali daremo battaglia come è nello spirito della Conero” – assicura il coach.