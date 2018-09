La Conero Planet dà i numeri, assegnati i numeri di maglia: il 29 settembre la festa in casa.

Prosegue il lavoro della Conero Planet agli ordini di coach Nicola Bacaloni e del preparatore atletico Marco Mancini per la squadra che disputerà il campionato di serie B1 con esordio a Trevi sabato 13 ottobre. La squadra parteciperà lunedì 17 settembre alle ore 18 alla presentazione del Consorzio Ankon di cui è socia nell’auditorium della Confartigianato ad Ancona, mentre per sabato 29 settembre radunerà tutti gli iscritti, sponsor e simpatizzanti oltre alle autorità per un pomeriggio in famiglia al Palasabbatini. A seguire la squadra disputerà anche una partita amichevole contro la formazione di Corridonia che parteciperà al campionato di serie B2.

Intanto le ragazze hanno scelto i loro numeri di maglia. Nessuna novità tra le confermate, tutte fedeli al proprio numero. La capitana Erika Alessandrini ha puntato sul solito 3, Sara Giuliodori sull’immancabile 7 mentre Letizia Canonico ha proseguito con il suo 8.

La schiacciatrice Da Col ha scelto il n.1 mentre l’altra laterale di classe ed esperienza, Valentina Bellucci, ha puntato sul 9 che l’ha sempre accompagnata fin dai tempi di Falconara. Le giovani schiacciatrici Giombini e Penna hanno optato rispettivamente per il 16 e per il 5. Per la palleggiatrice romagnola Sofia Rapisarda c’è il n.11 mentre la giovane e talentuosa compagna di reparto Elisa Marcelletti ha scelto il 6. I liberi Barzetti e Brutti ha optato rispettivamente per il n.2 e il n. 12 mentre la centrale Gemma Vescovi, altro neo acquisto, giocherà con la maglia n.4. La giovane Beatrice Malatesta, opposta, classe 2003, che ha già esordito l’anno scorso in serie B, avrà la maglia n.13. Anche le altre giovani che provengono dal ricco settore giovanile avranno l’opportunità di allenarsi ed esordire in prima squadra.