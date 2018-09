Presentazione e vittoria in amichevole: la Conero Planet si tuffa nella stagione

“Abbiamo un settore giovanile di alta qualità, abbiamo riportato ad Ancona la serie B1, abbiamo sponsor seri ed appassionati: abbiamo tutti gli elementi per fare bene e toglierci tante soddisfazioni”. Così Mauro Castracani, presidente della Conero Planet, ha dipinto il momento della società che ha oltre 45 anni di storia e che con grande orgoglio è punto di riferimento per l’intero movimento. L’apprezzamento per il lavoro della dirigenza è arrivato alla presenza di tutte le famiglie del settore giovanile, dal minivolley alla prima squadra, dalle autorità presenti: Andrea Guidotti, Assessore allo Sport del Comune di Ancona, Franco Brasili, Presidente Fipav Marche, Fabio Luna, Presidente Coni Marche, Fabio Sturani in rappresentanza della Regione Marche. “La città è orgogliosa del lavoro che state portando avanti perché la pallavolo è uno sport con tanti appassionati e praticanti” – ha detto Guidotti. “La sfida alla serie B1 è impegnativa ma conforta vedere come accanto a giocatrici esperte e vincenti ci siano tante ragazze giovani e di prospettiva” – ha aggiunto Brasili. Dopo i gruppi under 12-13-14-16-18 e serie D è stata la volta della squadra di serie B1 con coach Nicola Bacaloni convinto della qualità delle ragazze a sua disposizione. “Oltre alle 12 della B1 – ha puntualizzato Petrella – abbiamo diverse ragazze del gruppo che disputa il campionato di serie D che sono costantemente nel giro della prima squadra. Beatrice Malatesta ha già esordito l’anno scorso in B2. Quest’anno hanno già giocato anche Borgognoni, Cicchitelli, Marcellini e ci sarà spazio anche per qualche altra se dimostrerà di meritarlo”. Presentato anche l’accordo di collaborazione con l’Ancona Team Volley: presente il presidente Antonello Del Mastro. Il via del campionato non è lontano, si gioca il 13 ottobre a Trevi, ma intanto in amichevole la Conero ha battuto Corridonia, squadra di B2, invitata alla festa. Convincente 3-0 con 4’ set vinto dalle ospiti 23-25 e spazio per tutte le effettive. Unica assente Sara Giuliodori precauzionalmente a riposo, con applausi per tutte ed una solida convinzione: la Conero c’è!

Tabellino:

Eurosped NumanaBlu Conero Planet – Corplast Corridonia 3-0

Alessandrini 16, Da Col 7, Bellucci 3, Canonico 7, Vescovi 1, Giombini 8, Penna 3, Malatesta 2, Marcellini 2, Rapisarda, Marcelletti, Barzetti (L1), Brutti (L2). All. Bacaloni

Corplast Corridonia: Ventrone 2, Gemma 1, Francescon 5, Micheletto 6, Fedeli 10, Mercanti (L), Bianchella 13, Pettinari 7. All. Marega

Parziali 25-23; 26-24; 25-17