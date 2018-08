La Conero piazza altri due colpi: conferma Canonico ed ingaggia Francesca Brutti

La dirigenza della Conero Planet ha piazzato una doppietta importante nel weekend arrivando alla stretta di mano con Letizia Canonico, gioiellino di casa, centrale, classe 2001, che con Giuliodori e Vescovi formerà il terzetto di centrali a disposizione di coach Bacaloni.

Il volto nuovo è quello sempre sorridente di Francesca Brutti, libero. Cresciuta nel vivaio di Loreto, classe ’93, ha vissuto anche un’esperienza della serie A2 prima di giocare diverse stagioni nei campionati minori. Elemento prezioso e di sicuro affidamento dentro e fuori dal campo, sarà più che un’alternativa ad Alessia Barzetti. “Torno in B1 con grande entusiasmo – ha detto Francesca Brutti – e sono pronta a dare il massimo per dimostrare di essere all’altezza della categoria. Sono felice della chiamata, non me l’aspettavo ed ho accettato subito. Mi piace l’idea di una squadra con giocatrici esperte ed altre molto giovani. Io sono un po’ nel mezzo: cercherò di rendermi utile”.

Stesso entusiasmo anche per Letizia Canonico che si dividerà tra scuola e palestra. “L’anno scorso in B2 è stato molto stimolante giocare con giocatrici forti ed esperte” – ha aggiunto. “Quest’anno in B1 l’asticella si alza ancora. Ho tanta voglia di lavorare, imparare e migliorare. So che sarà dura ma mi impegnerò al massimo. L’anno scorso uno degli aspetti più pesanti e nuovi sono stati le trasferte lunghe in Toscana. Quest’anno faremo meno chilometri. Sono fiduciosa”.

Con questi due innesti, il roster conta dunque già su tre centrali, Giuliodori, Canonico e Vescovi, due liberi Barzetti e Brutti, due schiacciatrici Bellucci e Da Col, l’opposto e capitano Alessandrini. All’appello mancano dunque due palleggiatrici ed almeno due schiacciatrici.