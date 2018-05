Volley, Collemarino stende la Lardini e si laurea campione

Grande soddisfazione a Collemarino per il titolo regionale Under 18 vinto domenica 27 maggio dopo una combattuta finale vinta per 3-1 contro le parietà della Lardini Filottrano. C'è equilibrio nella prima parte del set d'apertura, con Filottrano che mette subito la testa avanti e Collemarino a tallonarla mantenendo il distacco sul -1 fino al sorpasso (13-14), scaturito da qualche errore di troppo nella metà campo filottranese. Il controbreak è immediato e la Lardini può portarsi a condurre 18-14. Pizzichini e compagne soffrono però in ricezione e consentono alle avversarie di rifarsi sotto e agguantare la parità a quota 19 (ace di Paolucci). Si prosegue quindi a colpi di break e controbreak, con la Lardini che conquista il 24-20, e Collemarino ad annullare tre set point, prima di cedere 25-23. 1-0 Lardini.

A tenere le redini del gioco in avvio di secondo set è Collemarino, che vola sul 4-8 grazie a due ace di Giombini e allunga a +5 sul 9-14. Collemarino gestisce bene cambiopalla e contrattacco e raggiunge il massimo vantaggio grazie a due muri consecutivi di Canuti, che valgono il 13-19. Capitan Pizzichini cerca di tenere a galla la Lardini (sono 7 i suoi punti nel parziale, frutto di un'ottima prestazione della filottranese), ma Filottrano sbaglia troppo al servizio e non riesce a concretizzare in attacco. Un errore della Lardini consegna il parziale nelle mani di Collemarino (18-25) e si ritorna in parità.

Sale l'intensità del match nel terzo parziale, con le due squadre che lottano su ogni pallone dando vita a scambi lunghi e spettacolari. Il primo strappo è di Collemarino, che si porta avanti 5-7 (attacco vincente Paolucci) e allunga 7-14 con capitan Giombini sugli scudi. Fillotrano fatica a recuperare la lucidità necessaria, portandosi dietro le scorie del parziale precedente, ma trova il guizzo necessario ad accorciare le distanze e tornare a -2 (15-17, Pizzichini da posto 2). Collemarino tenta di nuovo di scappare (ace di Belvederesi, 16-21), poi improvvisamente si spegne la luce nella metà campo di Giombini e compagne: Filottrano mette a segno un break di 6-0 che vale il sorpasso sul 22-21, Foresi si concede un tocco di seconda e si regala il set point (24-23). E' però Collemarino a chiudere 24-26, portandosi a casa un parziale ricco di capovolgimenti e colpi di scena. Il servizio di Coppari regala a Filottrano il 5-1 in avvio di quarto set, ma la replica di Collemarino non si fa attendere e su attacco out di Pizzichini arriva la parità (6-6). Collemarino sorpassa e allunga 9-12, costringendo coach Nica al time-out, la situazione però non cambia e Belvederesi può scatenarsi al servizio (9-16 tre ace consecutivi per la centrale). Filottrano continua a soffrire al servizio (10-20, due ace anche per Concetti) e Collemarino può conquistare la prima palla match sul punteggio di 11-24. La Lardini ne annulla quattro, ma l'attacco di Gimobini scardina infine il muro avversario e chiude i giochi sul 15-25. Collemarino conquista il titolo regionale e il pass per la finale nazionale under18, in programma a Bormio dal 12 al 17 giugno. A premiare le finaliste il Presidente FIPAV Marche Franco Brasili, il Presidente FIPAV Ascoli Piceno Fermo Fabio Carboni ed il Consigliere Territoriale FIPAV Giuseppe Cupelli, insieme a Paolo Palmieri, Consigliere Comunale Delegato allo Sport di Amandola.

TABELLINO

Vta Lardini Filottrano - Pallavolo Collemarino: 1-3

VTA LARDINI FILOTTRANO: Foresi 4, Pelingu 4, Coppari 13, Pomili 9, Sopranzetti 6, Pizzichini 14, Moretti (L), Girini, Latini, Radoni. All1: Nica - All2: Vitali

PALLAVOLO COLLEMARINO: Concetti 9, Paolucci 17, Marcelletti 1, Canuti 9, Belvederesi 7, Giombini 17, Mancini (L1), Bah, Cardella, Pesaresi, Tabossi, Palermo (L2). All1: Pellini - All2: Cremascoli

Parziali: 25-23, 18-25, 24-26, 15-25

Arbitri: Rosalba Santoniccolo - Enrico Saudelli