Pallavolo, atleti da tutta Italia per il camp della Nova Volley

Si è chiusa la prima edizione del camp estivo della Nova Volley ed è tempo di bilanci per un percorso lungo 4 settimane nel quale il direttore tecnico Romano Giannini, coadiuvato sapientemente da Andrea Burattini, ha creato dal nulla una macchina organizzativa quasi perfetta. “Abbiamo già individuato un paio di punti su quali miglioreremo in vista del camp 2019” – ha detto Giannini che già guarda al futuro. “Tuttavia voglio ringraziare tutti gli attori di questa splendida avventura, perché di questo si è trattato. Intanto ringrazio la società Nova Volley Loreto, tutti i soci che si sono messi a disposizione e l’Associazione Loreto Stazione che ha creduto in questo progetto del camp, poi gli indispensabili compagni di viaggio quotidiani Evelyn Bonifazi, Veronica Mariani, Paolo Calamante, Alessandro Fammelume Gianni Genta , Martina Mataloni, che si sono prestati a far sì che i partecipanti fossero pienamente a proprio agio. Anche la collaborazione con le società di provenienza è stato importante e non scontato ed aver avuto alcuni allenatori che sono stati con noi per vedere come lavoravano e quale pregettualità proponevamo a gruppi anche eterogenei è stata un’utile occasione di confronto e di crescita”.

A rendere speciale l’esperienza per i partecipanti, i tanti personaggi che hanno animato il camp scendendo in campo e lavorando coi ragazzi, sudando con loro. “Avere avuto con noi Letizia Camera, Alberto Giuliani, Janis Peda, Adrian Pablo Pasquali, Matteo Paoletti, Gianluca Luchetti, Andrea Quintini, Adam Giraldo, Mateja Deranja è stato un grande privilegio. Mi è dispiaciuto particolarmente per Dragan Travica che ci teneva molto ad essere qualche giorno con noi ed invece, per problemi familiari, è dovuto rimanere a Padova”. Appuntamento all’estate 2019? “Senza dubbio” – ha concluso Giannini.