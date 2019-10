Volley, impresa casalinga della Bontempi Casa Netoip Ancona: Bari battuta 3-1

ANCONA - Impresa della Bontempi Casa – Netoip Ancona contro una delle formazioni che vantano i favori dei pronostici per la vittoria finale del campionato di serie B. La vittoria della squadra guidata da Giombini e dal suo vice Bleve è stata frutto di una prestazione corale di squadra in ogni fondamentale. In particolare a muro si sono viste le cose migliori e i 16 punti di Rosa ne sono la conferma.

Il primo set va avanti di pari passo fra le due squadre fino al 16 pari. Qui uno strappo fino al 19-16 della formazione ospite fa si che il set si chiuda 25-22 per la M2G Group Bari. Ma i ragazzi dorici non si abbattono consci della grande prova già maturata nel primo set ed iniziano subito forte mettendo sotto Cernic e compagni e mantengono anche la calma quando gli animi si alzano per alcune chiamate dubbi della coppia arbitrale. Il set scorre fino al 24-22 per i ragazzi anconetani anche grazie ad alcuni turni al servizio di Ferrini. Qui il set sembra essere andato in porto ma l’ingresso al servizio di Anselmo al posto di Cernic riporta in parità la contesa sul 24-24. In questo momento una squadra giovane non consapevole dei propri mezzi potrebbe crollare e invece quella dorica risorge dagli abissi conquistando i successivi due punti e chiudendo il set per 26-24.

I successivi due set finiscono entrambi 25-18 e rispecchiano la superiorità avuta oggi dai ragazzi della Bontempi Casa – Netoip Ancona contro la M2G Group Bari anche grazie agli attacchi di Angeli (17 pt.) e Magini (20pt.) sempre sapientemente serviti da Albanesi. Degno di nota il magnifico pubblico del Palabrasili che non ha smesso mai un secondo di incitare la sua squadra davanti ai main sponsor Bontempi Casa e Netoip.

Bontempi Casa Netoip Ancona: Rosa 16 pt. ,Galdenzi, Bizzarri 6pt., Giombini A. (L), Silvestrelli, Albanesi 2pt., Angeli 17 pt., Sabbatini, Clementi, Ferrini 9 pt., Magini 20 pt., Bugari; ALL. Giombini – 2° ALL. Bleve

M2G Group Bari: De Tellis 9pt., Anselmo 1pt., Stufano, Giorgio, De Gennaro 1 pt., Longo 3pt., Petruzzelli 4pt. , Indellicati, Persoglia 5 pt., Grassano 11pt., Di Florio 17 pt., Cernic 10 pt., Rinaldi (L1), Losole (L2); 1° All.Cavalera – 2° All. Iaia

Bontempi Casa Netoip Ancona – M2G Group Bari: 3-1 (22-25,26-24,25-18, 25-18)