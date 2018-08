Al via la campagna abbonamenti per la Lardini, tutti i prezzi e l'operazione fedeltà

“Facciamo squadra”, con la volontà di continuare a coinvolgere e lottare insieme per un obiettivo comune. A due mesi dal primo impegno casalingo di campionato (domenica 28 ottobre contro Scandicci), la Lardini Volley lancia la campagna abbonamenti per la stagione 2018/2019, la seconda in serie A1 della società filottranese. L’operazione di fidelizzazione è accompagnata da una serie di video, che hanno come protagonisti i volti della passione nei confronti della Lardini Filottrano, persone che si sono rese disponibili alla realizzazione delle clip e che insieme sono pronte a… fare squadra.

Prezzi. L’abbonamento è valido per tutte le 12 partite interne di campionato (una in più rispetto alla scorsa stagione). Il prezzo della tessera intera (nominale e valida per tutti i settori del PalaBaldinelli) è di 90 euro. Ad ogni abbonamento intero viene garantita la promozione “invita un amico”, che consente di portare gratuitamente al palasport un amico o un parente in occasione di due gare da stabilire. Il costo dell’abbonamento ridotto è di 60 euro, le riduzioni riguardano gli over 70 e i ragazzi dai 6 ai 14 anni.

Operazione fedeltà. Anche per ringraziare i tanti tifosi e appassionati che hanno dato fiducia alla Lardini la scorsa stagione, la società ha voluto garantire il 10% di sconto sul prezzo dell’abbonamento ai possessori delle tessere intere e ridotte 2017/2018. La possibilità di rinnovare l’abbonamento a prezzo scontato sarà valida fino al 25 settembre.

Pacchetto famiglia. Come negli anni passati, sarà possibile usufruire del pacchetto riservato al nucleo famigliare: con la sottoscrizione di almeno due abbonamenti interi, tutte le successive tessere saranno scontate del 50%.

Abbonamento “gold”. Confermata la tessera “gold” per i soci sostenitori, il cui costo è di 200 euro. Nuovi e allettanti i benefit a cui dà diritto: abbonamento a LVF TV (per poter vedere tutte le partite in trasferta della Lardini), posto riservato nel parterre lato panchine e ingresso nell’area hospitality che sarà attiva durante le gare interne della formazione filottranese. Un’area che quest’anno sarà ricca e stimolante.

Quando abbonarsi. La campagna abbonamenti 2018/2019 si aprirà mercoledì 5 settembre. La prima fase, fino al 25 settembre, sarà dedicata agli abbonati della passata stagione, dal 26 settembre (e fino all’11 novembre, in occasione del secondo impegno casalingo contro Brescia) si aprirà la seconda fase di vendita libera o di rinnovo dell’abbonamento 2017/2018 (ma senza sconto).

Dove abbonarsi. Si potranno sottoscrivere gli abbonamenti nella sede della Pallavolo Filottrano in via Leopardi 2 (orario ufficio) e tramite il circuito Liveticket, sia online (all’indirizzo dedicato www.liveticket.it/lardinifilottrano), sia nei punti vendita LiveticketPoint facilmente consultabili su www.liveticket.it.

Biglietti. Il costo del singolo biglietto (posto unico in tutti i settori del PalaBaldinelli: parterre, tribuna e curva) sarà di 10 euro come l’anno scorso, il prezzo del biglietto ridotto sarà invece di 6 euro (riservato agli over 70 e ai ragazzi dai 6 ai 14 anni, ingresso gratuito per i bambini che non hanno compiuto i 6 anni).

Infoline. Info al numero 348 8627043, oppure su www.pallavolofilottrano.it e all’indirizzo filottranovolley sulle pagine ufficiali Facebook e Instagram della Pallavolo Filottrano.