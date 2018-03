Pallanuoto A2 femminile, Cosma Vela a Velletri per confermarsi leader

Ottavo turno di campionato di A2 femminile, nel girone sud la Cosma Vela Ancona è attesa da una trasferta quanto mai insidiosa: domenica pomeriggio alle 15, infatti, le doriche di Milko Pace giocheranno nella vasca dell'F&D H2O Velletri, formazione seconda in classifica a un punto dalle anconetane. Nella passata stagione le laziali si sono classificate al primo posto al termine della regular season, perdendo poi la doppia finale playoff contro l'Imperia.

Quest'anno il Velletri ha perso solo a Napoli contro l'Acquachiara, una vasca in cui le anconetane hanno pareggiato un paio di settimane fa, l'unico pari nella serie positiva anconetana fatta, per il resto, di sole vittorie. Inoltre, il Velletri vanta le prime due giocatrici in testa alla classifica dei gol realizzati nel girone sud, Clementi e Pustynnikova, entrambe con 19 gol personali, due atlete cui la Vela dovrà prestare la massima attenzione, domenica pomeriggio. Comunque vadano le cose – e la Cosma Vela è intenzionata a difendere con tutti i mezzi in suo possesso il primato in classifica – nel girone di ritorno le anconetane ospiteranno al Passetto di Ancona sia l'Acquachiara, attualmente terza a due lunghezze, sia il Velletri. Nella Vela domenica mancherà ancora il centroboa Di Martino, al secondo e ultimo turno di squalifica. L'atteso confronto nelle parole del tecnico anconetano, Milko Pace: “Abbiamo trascorso una buona settimana di allemento – spiega - abbiamo analizzato insieme ciò che non è andato per il verso giusto nell'ultima partita contro il 3T, per preparare al meglio questa trasferta delicata e importante in cui affronteremo il Velletri, squadra che vanta giocatrici di valore e di esperienza”.