Pallanuoto A2 femminile, Cosma Vela domenica al Passetto con la Roma Vis Nova

Quinto turno del campionato di A2 femminile, la Cosma Vela Ancona torna alla piscina del Passetto, domenica alle ore 15.30, per affrontare la Roma Vis Nova. Anconetane prime in classifica a punteggio pieno, 12 punti in 4 gare, romane penultime a quota 3 con un solo successo, quello dell'ultimo turno nel derby con l'Agepi, ma dopo aver già incontrato tre delle prime quattro squadre in classifica.

Le doriche hanno finora superato Volturno, Pescara, Torre del Grifo e Flegreo, l'impressione è che le partite che peseranno di più, quelle in cui le cosmiche di Milko Pace dovranno dare fondo a tutto il loro potenziale, debbano ancora arrivare. Ecco le parole dell'allenatore anconetano: “Sicuramente le romane della Vis Nova valgono di più della posizione in classifica che hanno attualmente, non dobbiamo farci ingannare dal loro penultimo posto. Le abbiamo viste in un torneo di precampionato e mi hanno fatto una buona impressione. Noi dobbiamo arrivare alle partite più importanti, a cominciare da quella con l'Acquachiara, a punteggio pieno, senza sottovalutare nessuno, cercando di affrontare questo confronto con la migliore preparazione possibile e sfruttando anche il fattore campo”. Assente la mancina Mirleni, la Andreoni sarà a dispozione del coach ma ancora non al meglio della forma.