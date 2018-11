Pallanuoto, comincia al Passetto la nuova stagione della Barbato Design

Palla al centro alle ore 16.00: domani pomeriggio alla piscina del Passetto di Ancona comincia il campionato della Barbato Design Vela, inserita come negli anni precedenti nel girone nord di serie A2 maschile. Avversario il Civitavecchia, lo scorso anno tra i principali protagonisti del girone sud. Gli anconetani di coach Igor Pace si presentano sui blocchi di partenza della nuova stagione con un gruppo giovane ma rodato, praticamente tutto made in Ancona, compreso il mancino di Imperia, Davide Cesini, cresciuto nel vivaio dorico prima di approdare in Liguria dove ha giocato per numerose stagioni in A1 e A2 e tornato a difendere i colori della Vela già dallo scorso campionato.

Gli unici inserimenti esterni, infatti, sono il croato Vinko Lisica, lungo difensore di Spalato che viene da tre stagioni in Sicilia, in cui ha giocato sempre in serie A2, attesissimo al suo debutto ufficiale al Passetto, e il centroboa romano Giacomo Cardoni, che conosce invece bene sia la vasca che l'ambiente, visto che era ad Ancona due anni fa. Si gioca alle 16 in seguito agli accordi tra le due società, mentre le prossime partite in casa della Barbato Design Vela si disputeranno alle 16.30. Per la Barbato Design Vela Ancona l'obiettivo stagionale, alla pari degli anni scorsi, è quello di raggiungere il prima possibile una salvezza tranquilla per poi dare la possibilità a tutta la squadra, soprattutto agli inserimenti più giovani, di fare esperienza e di togliersi delle soddisfazioni. Lo scorso anno la squadra anconetana si è classificata al sesto posto del girone nord, a pari punti con il Camogli.