Pallanuoto A2 femminile, Cosma Vela domenica a Roma per il test Vis Nova

Quinto turno di ritorno del campionato di A2 femminile, la Cosma Vela Ancona, seconda nel girone sud alle spalle del Velletri, affronta la trasferta di Roma dove domenica alle 14.30 incontrerà la Vis Nova.

La differenza in classifica parla chiaro, Cosma Vela Ancona con 34 punti, Roma Vis Nova con 15, gli obiettivi sono diversi, ma le anconetane di Milko Pace non possono prendere alla leggera il confronto, che sarà un test utile anche per verificare lo stato di forma della squadra in vista dell'impegno interno contro l'Acquachiara nel turno successivo. D'altra parte il percorso per tentare di strappare il primato al Velletri è già segnato: bisogna vincere sempre, per mantenere i due punti di distacco dalla capolista, e poi vincere anche il confronto in casa. Intanto c'è da superare la Roma Vis Nova. Tra le doriche dovrebbe rientrare la Strappato. Ecco il confronto visto dal coach dorico Milko Pace: “La Vis Nova è quart'ultima, una squadra quasi sicura di salvarsi, che nelle ultime partite in casa ha vinto con l'Acquachiara e perso di misura con il Velletri. Una squadra serena, in crescita, un avversario da non sottovalutare, non sarà per niente facile”.