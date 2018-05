Pallanuoto A2 femminile, Cosma Vela all'ultimo atto di stagione regolare

Ultimo turno di stagione regolare, domenica pomeriggio la Cosma Vela Ancona scende in acqua alle 15.30 a Roma contro l'Agepi. Doriche in testa alla classifica del girone sud con 46 punti, Velletri secondo con 45, Agepi terz'ultimo con 15, alle “cosmiche” di Milko Pace serve un successo per confermare la leadership e accedere ai playoff per l'A1 dalla migliore posizione. In caso di successo, dunque, le anconetane affronteranno in finale playoff la squadra che avrà vinto la semifinale tra la seconda del girone nord e la terza del sud, al momento Css Verona e Acquachiara Napoli, ma il Verona nel girone nord ha un solo punto di vantaggio sul Bologna, e al sud l'Acquachiara che affronta il derby con il Flegreo ha 2 punti di vantaggio sulle catanesi della Torre del Grifo. Dunque c'è ancora molto in ballo, in questa ultima giornata di regular season. Il meccanismo di playoff prevede che le prime classificate di ciascun girone accedano direttamente alla finale contro le vincenti delle semifinali.

I due posti per la serie A1 saranno assegnati alle squadre che si aggiudicheranno la serie finale, al meglio delle tre partite, con la prima e l'eventuale bella da disputare in casa della prima classificata. Le semifinali playoff si giocheranno il 7, 10 ed eventualmente il 14 giugno, le finali il 17, 24 ed eventualmente il 28 giugno. “Siamo primi e sarebbe il nostro primo campionato vinto in A2 – commenta Milko Pace -, non possiamo permetterci di buttare via tutto quello che di positivo abbiamo fatto durante la stagione. E' l'ultima partita, abbiamo il dovere e l'esigenza di portare a casa i tre punti. Anche se in questa settimana stiamo pagando il fatto che in quella precedente alcune ragazze hanno stretto un po' i denti per arrivare a giocare la partita con il Velletri. Massima concentrazione per questa sfida: all'andata al Passetto l'Agepi ci ha fatto soffrire e non poco”.