Pallanuoto A2 maschile, Barbato Design Vela all'esame Bologna

Settimo turno di ritorno del campionato di A2 maschile, la Barbato Design Vela Ancona si appresta ad affrontare, sabato pomeriggio alle 16 alla piscina del Passetto, il President Bologna secondo in classifica. La Barbato Design sta attraversando un buon momento, le tre vittorie consecutive ottenute, nell'ordine, in casa con Sori e Como e in trasferta a Lavagna, hanno avvicinato l'obiettivo della permanenza diretta nella categoria senza passare per i playout. Ma c'è di meglio, perché la squadra dorica al momento è settima in classifica, davanti a Como, Sori, Arenzano, Chiavari e Promogest. Con 12 punti di vantaggio sulla terz'ultima e cinque partite ancora da giocare.

Salvezza diretta piuttosto vicina, dunque, ma sabato c'è il President Bologna e la Barbato Design Vela Ancona vuole fare tutto il possibile per proseguire la striscia positiva. Il President Bologna degli ex Vela Alessandro Baldinelli e Belfiori viene anch'esso da tre vittorie consecutive, all'andata strapazzò la Vela chiudendo il match sul 10-2, una macchia che i dorici di coach Igor Pace vogliono cancellare con la migliore prestazione possibile, e magari anche con i tre punti: “Le tre vittorie consecutive hanno portato nel gruppo una bella iniezione di energie positive – spiega Igor Pace – e la squadra in settimana ha lavorato bene per preparare questa sfida. Il President Bologna è una squadra forte e molto ben attrezzata, con individualità che conosciamo, non a caso è secondo in classifica. Una volta di più dovremo fare la massima attenzione in difesa e cercare di restare in partita, incollati all'avversario. All'andata giocammo davvero una brutta gara, ma le ultime prove hanno dimostrato una crescita della squadra che vogliamo confermare sabato contro il President”.

Foto: capitan Gabriele Simo (Vela) in azione al Passetto