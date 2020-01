Pallanuoto A2 maschile, la Barbato Design Vela torna in acqua dopo la sosta

ANCONA - Quinto turno di regular season, in A2 maschile girone nord la Barbato Design Vela Ancona torna in acqua dopo la sosta, sabato al Passetto alle 16.30, per affrontare la Rari Nantes Arenzano. La classifica parla in favore degli anconetani, che hanno 6 punti conquistati in tre partite, mentre sono zero i punti dell'Arenzano che, come i dorici, deve recuperare la partita del secondo turno, che aveva subito diversi rinvii per il maltempo in Liguria - Bogliasco-Vela e Arenzano-Bologna saranno recuperate il 25 gennaio. I dorici di Igor Pace tornano dunque davanti al proprio pubblico per inseguire il terzo successo stagionale: finora hanno vinto la gara d'esordio con la Zero9 Roma e quella di due settimane dopo, con il Torino.

Quindi la sconfitta di misura a Lavagna con cui hanno concluso il primo set di incontri. Ora si ricomincia e ripartire dal Passetto darà sicuramente una spinta in più a una Barbato Design Vela quanto mai desiderosa di rientrare in acqua per giocare un match ufficiale dopo la sosta natalizia. Mancherà l'infortunato Pieroni, per il resto tutta la squadra è a disposizione di coach Igor Pace: "La squadra s'è allenata bene anche in queste festività, nonostante qualche giorno di festa. Nei giorni scorsi abbiamo giocato anche un test amichevole contro il Bologna per farci trovare pronti alla ripresa del campionato e siamo pronti per questa sfida. Nell'Arenzano ritroveremo l'amico Ivan Messina, che ha giocato con noi, per il resto è una neopromossa che non conosco, con qualche elemento esperto della categoria e qualche giovane promettente".