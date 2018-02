Pallanuoto A2, la Cosma Vela domenica a Napoli per il big match

Sesto turno di andata del campionato di pallanuoto di serie A2 femminile, nel girone sud la Cosma Vela Ancona, capolista a punteggio pieno dopo cinque turni, affronta la trasferta di Napoli dove domenica pomeriggio alle 14 affronterà l'Acquachiara, seconda in classifica.

L'Acquachiara insegue a 13 punti, due lunghezze di distacco, quelle lasciate nella sfida pareggiata con il Volturno, per il resto le campane hanno sempre vinto bene, anche contro il Velletri, l'altra “big” del girone. Per la Cosma Vela Ancona è il primo esame di maturità: uscire con un risultato positivo dal confronto con l'Acquachiara significherebbe consolidare il primato e lanciare un segnale importante al campionato. Il primo posto del girone, a fine regular season, assicura, inoltre, la finale playoff senza passare dalle semifinali, che interessano invece seconde e terze classificate. Come affronterà la sfida alla squadra delle varie Esposito, Foresta e De Magistris la Cosma Vela? Lo spiega il tecnico anconetano, Milko Pace: “Affronteremo questa partita con la consapevolezza che è uno scontro al vertice, cercheremo di giocare al meglio delle nostre possibilità.

Serie A femminile, girone sud. Classifica. Cosma Vela Ancona punti 15, Acquachiara Napoli 13, F&D H2O Velletri 12, Torre del Grifo Catania 9, Sporting Flegreo Pozzuoli 7, 3T Sporting Roma 6, Volturno S.M.Capua Vetere e Agepi Roma 4, Roma Vis Nova 3, Pescara 0.