Pallanuoto, la Barbato Design Vela torna sabato al Passetto contro la President Bologna

Per il terzo turno del campionato di serie A2 maschile, girone nord, sabato pomeriggio alle 16.30 la Barbato Design Vela Ancona torna a giocare davanti al proprio pubblico, alla piscina del Passetto, per affrontare la President Bologna. Emiliani a punteggio pieno, dopo due gare in cui hanno superato prima la Plebiscito Padova in casa e poi il Crocera Stadium a Genova, anconetani che dopo il ko di misura nella gara d'esordio con il Civitavecchia, sabato scorso sono andati a vincere a Padova, mostrando non solo di essersi ripresi dalla sconfitta, ma anche di essere sulla buona strada per disputare un campionato all'altezza delle proprie aspettative. La President Bologna è un'avversaria temibile, che la Vela conosce bene anche perché vi giocano numerosi ex, come conferma coach Igor Pace: “Troviamo un avversario a punteggio pieno, lo scorso anno ha giocato la finale per andare in A1 e sta confermando i medesimi valori. Ha messo in porta un giocatore di un'altra categoria, Aleksic, è una squadra che storicamente difende molto bene e che dunque si è migliorata nel proprio punto di forza. Li conosciamo bene, ci sono giocatori che hanno giocato ad Ancona o che sono anconetani, come Belfiori, Baldinelli e Moscardino, e spesso ci siamo allenati insieme, hanno il capocannoniere dello scorso anno, Cocchi. Noi dovremo confermare la prestazione di Padova, poi se saranno più bravi di noi, accetteremo il verdetto. Ma la gara di Padova ci ha dato la consapevolezza che possiamo giocarcela con tutti, soprattutto in casa, la nostra vasca è sempre stato il nostro punto forte”.