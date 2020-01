Pallanuoto, la Barbato Design Vela Ancona torna al successo superando l'Arenzano

ANCONA - La Barbato Design Vela Ancona torna al successo battendo davanti al proprio pubblico della piscina del Passetto la Rari Nantes Arenzano per 14-8. Una vittoria netta nel punteggio, ma maturata in una partita rimasta in equilibrio per quasi tre tempi. Fino all'8-8, infatti, la partita resta assolutamente in bilico, poi le maggiori rotazioni degli anconetani insieme al ritmo impresso dagli stessi alla gara fanno crollare l'Arenzano che in un tempo e mezzo incassa sei gol che assegnano i tre punti alla squadra di Igor Pace. Primo tempo in perfetto equilibrio, scandito dalle segnature di Milletti T., Robello, Lisica, Damonte in superiorità, Bruzzone, Pantaloni, ancora Lisica su rigore e Delvecchio, per il 4-4 del primo intervallo.

La Vela va sul +2 nel secondo tempo con Cesini in superiorità e ancora Lisica su rigore, l'Arenzano accorcia con Delvecchio in superiorità, al cambio di campo la partita è sul 6-5. L'Arenzano impatta subito nel terzo tempo con Piccardo, Milletti M. realizza in superiorità, quindi Gillino su rigore, Lisica in superiorità e Rasore in superiorità: 8-8 a metà tempo. Poi solo Vela Ancona, che piazza un break che spezza la partita e fa girare l'inerzia del match in proprio favore: Pugnaloni in superiorità, Lisica ancora su rigore, Milletti M. e Milletti T. in superiorità. Il + 4 all'ultimo intervallo mette la gara in discesa per i dorici, che nell'ultimo tempo vanno ancora a bersaglio con Alessandrelli e con Milletti M.