La Vela Ancona torna sabato al Passetto per affrontare la Crocera Stadium

Di nuovo alla piscina del Passetto, dopo due trasferte consecutive che sono valse agli anconetani ben 4 punti in classifica (vittoria a Bogliasco con la Sturla e poi pareggio sabato scorso nel recupero contro il Bogliasco 1951). La Barbato Design Vela Ancona affronta sabato pomeriggio alle 16.30 la squadra genovese della Crocera Stadium, ritrovando l'affetto del proprio pubblico. Vela Ancona terza in classifica a pari punti (13) con il Bogliasco, Crocera Stadium a quota 4. Le insidie, per i dorici, si nascondono però dietro i cali di concentrazione o i momenti in cui la squadra non riesce a esprimersi al meglio, specie in difesa: è successo talvolta quest'anno, bisognerà evitarlo sabato contro la Crocera Stadium, per ottenere una vittoria in questa settima giornata di campionato.

Torna a disposizione di coach Igor Pace l'attaccante Riccardo Pieroni, ma alla squadra mancheranno alcuni giocatori a causa dell'influenza. Il rendimento dipenderà, dunque, anche dalle assenze. "Abbiamo rivisto la partita di Bogliasco - spiega coach Igor Pace - ed è stata sicuramente una buona prestazione, anche se potevamo fare di meglio. E' stato difficile allenarsi durante questa settimana, a causa delle diverse assenze per influenza che stanno tenendo diversi giocatori lontani dalla piscina, ma cercheremo di ripartire da quanto di buono abbiamo fatto a Bogliasco per giocare la migliore partita possibile. La Crocera Stadium è un avversario da temere, con elementi importanti, la classifica non le rende merito, dovremo fare la massima attenzione".