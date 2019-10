Pallanuoto, Memorial Riccardo Cesini: la Barbato Design Vela parte con il piede giusto

Un pareggio e una vittoria, un 8-8 contro il Pescara in una partita dominata per lunghi tratti, e un 8-6 contro l'Arechi. Più una sentitissima partitella in casa tra Vela A e Vela B, così sentita forse anche perché, a differenza delle solite partite di allenamento in casa, l'aver giocato in modo "ufficiale" in memoria di Riccardo Cesini, è stato quel qualcosa in più che ha spinto i giocatori a dare il tutto per tutto, anche per dimostrare il proprio valore davanti ai compagni e per cercare di ritagliarsi un posto in squadra nel campionato al via tra un paio di settimane. La Barbato Design Vela Ancona esordirà, infatti, sabato 16 novembre in casa al Passetto contro la Zeronove Roma.

Ecco il commento del presidente e allenatore, Igor Pace: "Per la nostra squadra il torneo è stato senz'altro positivo, la squadra ha giocato bene, anche se abbiamo manifestato i soliti errori in fase di realizzazione, ma abbiamo risposto bene dal punto di vista atletico. Vinko Lisica e Davide Cesini - gli ultimi due aggregati al gruppo, ndr - sono un po' indietro dal punto di vista atletico, ma in generale ho avuto un riscontro positivo, anche dai più giovani, Vaccarini, i fratelli Milletti, Pierpaoli. Ringrazio le squadre Libertas Rari Nantes Perugia, Rari Nantes Arechi e Pescara per la partecipazione. Sono state due giornate positive per tutti". Anche perché tra due settimane si fa sul serio. "Venerdì e sabato saremo ad Anzio - conclude Igor Pace - per un common training che ci vedrà opposti al Latina, squadra d'altra categoria, un confronto forse un po' duro per noi in questo momento, l'avevamo fatto anche la scorsa stagione ma quest'anno il Latina è ancora più forte. Giocheremo un paio di partite, poi prima dell'inizio del campionato forse giocheremo un'altra volta, a Pescara". Al termine degli incontri di sabato scorso i riconoscimenti alle squadre partecipanti da parte della famiglia di Riccardo Cesini