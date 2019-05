Pallanuoto A2 femminile, Cosma Vela Ancona: ultima di regular season poi playoff

Ultima giornata di regular season di A2 femminile anche per la Cosma Vela Ancona che domenica pomeriggio a Santa Maria Capua Vetere affronta il Volturno. Anconetane imbattute, in striscia vincente da 15 turni, e già certe del primo posto in classifica, conquistato con diverse giornate di anticipo sulla fine del campionato.

Un primo posto che le qualifica direttamente alla serie di finale playoff per l'A1, che si disputerà a partire dal 23 giugno contro la vincente tra seconda del girone nord e terza del sud. Un appuntamento, quello di domenica, che le "cosmiche" affrontano con la mente già alla preparazione per la finale playoff, una gara che comunque vogliono onorare sino in fondo come hanno fatto sempre, in queste 17 giornate di campionato già disputate, in cui hanno vinto la prima, pareggiato la seconda e poi vinto tutte le altre. Per prerarare al meglio l'appuntamento che può consegnare ad Ancona e alla Vela la massima serie. All'andata al Passetto è finita 12-7 per le anconetane.

«E' l'ultima di campionato, per precauzione terremo ancora fuori la Ferretti non ancora disponibile - spiega il tecnico dorico Milko Pace -, inoltre sarà assente la Borghetti per impegni, il resto della squadra è tutto a disposizione. Di fronte avremo una squadra che ha bisogno di un punto per salvarsi e per evitare i playout, quindi sarà un buon test per noi in preparazione dei playoff, sicuramente faremo la nostra partita per onorare il campionato, ci teniamo a finire con un'altra vittoria».