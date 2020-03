Pallanuoto A2 maschile, la Barbato Design Vela domani in acqua a Roma contro la Zero9

ANCONA - Torna in acqua la squadra maschile di A2 della Vela Nuoto Ancona, domani pomeriggio palla al centro alle 18 a Roma, a porte chiuse, avversaria la Zero9. E' il primo turno del girone di ritorno. Nelle ultime prove la Barbato Design Vela non ha brillato, in classifica ora è al settimo posto con 14 punti, la Zero9 penultima con 4. All'andata alla piscina del Passetto di Ancona finì 15-8 per gli anconetani ma per la squadra di Igor Pace non sarà sicuramente la stessa partita: «E' un momento strano - commenta il tecnico e presidente della società -, ci siamo allenati sempre, ma è difficile mantenere la giusta concentrazione quando hai sempre l'incertezza se giochi o non giochi. In acqua c'è un clima particolare, c'è la difficoltà di reperire le giuste energie per affrontare una partita di campionato, ma stiamo tutti bene, anche se per tutta la stagione dovremo fare a meno di Pugnaloni, partito per l'Erasmus, un giocatore che si vede poco ma pesa tanto nell'economia del nostro gioco. Per il resto sono tutti disponibili. Una trasferta complicata, la Zero9 in casa ha sempre disputato buone gare».