Pallanuoto A2 femminile, sabato al Passetto big match tra la Cosma Vela e il Fregreo

Secondo turno del girone di ritorno di A2 femminile, nel girone sud la capolista Cosma Vela Ancona ospita sabato pomeriggio alle 16.30 al Passetto lo Sporting Club Flegreo di Pozzuoli, squadra che insegue al secondo posto in classifica e a quattro lunghezze. E' il big match di giornata. Le anconetane affrontano la gara sapendo che vincere non è vitale, visti i 4 punti di vantaggio, ma che sarebbe molto utile per acquisire il primo posto anche se senza la certezza dell'aritmetica, visto che poi mancheranno ancora sette partite.

Primo posto che serve per accedere direttamente alla finale playoff per la serie A1 saltando il primo turno in cui si affrontano, incrociate, seconde e terze dei due gironi. Le cosmiche di Milko Pace vengono da otto successi consecutivi, visto che finora hanno perso solo due punti pareggiando a Pozzuoli all'andata, le puteolane vengono da due partite in casa in cui hanno vinto con il Volturno e, in precedenza, pareggiato con il Cosenza. La curiosità: entrambe le formazioni non hanno mai perso, un pari per le anconetane (a Pozzuoli) e tre per le puteolane (contro la Cosma, l'Acquachiara e il Cosenza). "La classifica parla chiaro - spiega il tecnico anconetano Milko Pace -, gli unici due punti che abbiamo lasciato per strada sono quelli contro il Flegreo, che è sicuramente una buonissima squadra. Sarà una partita importante ma non decisiva, perché vincendo allontaneremmo il Flegreo ma resteremmo probabilmente a cinque dalla seconda. Se perdiamo rimettiamo in corsa le altre, vincendo siamo quasi certi dei playoff e creiamo bagarre tra il secondo e il quarto posto, dove al momento sono tutte lì. Ma è tutto prematuro, dobbiamo pensare esclusivamente a noi stessi e alla partita di sabato. Stiamo trascorrendo una settimana abbastanza positiva, siamo stati sempre al completo finora, forse dopo un po' di giornate le scelte saranno tecniche e non dovute".