Pallanuoto, la Cosma Vela vince anche l'ultima e va ai playoff da prima in classifica

ROMA - La Cosma Vela Ancona si impone anche a Roma contro l'Agepi e conclude la regular season prima in classifica nel girone sud. Primato che le dà diritto a disputare i playoff per l'accesso alla serie A1 saltando la semifinale e accedendo direttamente alla serie finale, contro la vincente tra terza del girone nord e seconda del sud, che si giocherà il 17, il 24 ed eventualmente il 28 giugno. Risultato storico per la squadra anconetana di coach Milko Pace che con un girone di ritorno perfetto e con dieci successi consecutivi, a cominciare dall'ultima di andata proprio contro l'Agepi, ha sorpassato la diretta concorrente, l'F&D H2O di Velletri, quasi sul filo di lana, prima di confermare la propria leadership oggi nella vasca romana, in cui s'è imposta per 14-5.

Dopo la rete in apertura della Mandelli la Cosma Vela mette le mani saldamente sulla partita piazzando un break di 5-0 firmato da Altamura (doppietta), Quattrini, Ciampichetti e Santandrea, nel secondo tempo la rete dell'Agepi con la Nardini, quindi nuovo scatto in avanti delle anconetane, con Pomeri, Stevelli e Di Martino, per il 2-8 al cambio di campo. Nel terzo tempo segna nuovamente per primo l'Agepi con la Di Biagio, quindi ancora l'Altamura, la Pomeri su rigore, la Nardini in superiorità e la De Matteis in superiorità. Sul 4-11 le doriche continuano a giocare e vanno a segno con la Strappato, la Di Biagio accorcia sul 5-12, quindi la Quattrini in superiorità e la Di Martino, anch'essa in superiorità, arrotondano il risultato chiudendo in modo trionfale una regular season da incorniciare. Il prossimo 17 giugno al Passetto garauno di finale playoff tra la Cosma Vela e la vincente della serie semifinale tra Css Verona, seconda del girone nord, e Acquachiara, terza del sud. “Per la prima volta abbiamo vinto il campionato di A2 – commenta a caldo Milko Pace - e per il secondo anno di seguito siamo in finale. Sfrutteremo al meglio queste due settimane per preparare la finale nel miglior modo possibile, perché l'obiettivo è e resta quello della promozione in serie A1. Complimenti a tutte le ragazze che hanno disputato davvero un'ottima stagione in regular season. Ora completiamo l'opera”.