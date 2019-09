Pallanuoto A1 femminile, la Cosma Vela a Firenze per la Coppa Italia

Si gioca domani e domenica a Firenze il turno preliminare di Coppa Italia cui partecipa la neopromossa squadra anconetana della Cosma Vela. Le dieci squadre di A1 femminile sono suddivise in due gironi, uno a Padova e l'altro a Firenze. Le doriche faranno dunque il loro esordio in una gara ufficiale della massima serie nel capoluogo toscano, alla piscina Nannini, nel girone B insieme a Bogliasco 1951, Rapallo, Rari Nantes Florentia e Sis Roma. Prima partita per le cosmiche di Milko Pace domattina alle 11.15 contro il Rapallo, quindi nel pomeriggio alle 18 contro il Bogliasco.

A seguire domenica alle 9.30 la sfida alla Sis Roma e nel pomeriggio alle 17.45 il match con la Florentia, società ospitante. Le anconetane schiereranno anche la nuova arrivata, la russa Elizaveta Ivanova, esterna classe 2000 che si è appena unita alle compagne. "Andiamo a Firenze con l'obiettivo di cercare di fare un altro passo in direzione del miglioramento - spiega coach Milko Pace -, visto che dobbiamo velocemente adattarci alla categoria, all'arbitraggio e al nuovo regolamento. Quattro partite che sono per noi fondamentali per preparare l'esordio in campionato, che è tra una settimana".