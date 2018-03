Pallanuoto, la Cosma Vela prosegue la corsa: contro il 3T arriva la sesta vittoria

Sesto successo stagionale per la Cosma Vela Ancona che alla piscina del Passetto supera 10-7 il 3T Sporting Club Roma al termine di una gara estremamente equilibrata. Le doriche non giocano una buona partita, ma il 3T ci mette del suo nel far sbagliare le ragazze di coach Milko Pace, soprattutto con le numerose parate del portiere Messina. Primo tempo con il vantaggio della Rovetta in superiorità e il pari della Strappato dal perimetro. Nel secondo tempo nuovo vantaggio romano con la Fabbri, la Quattrini riporta la Vela in parita sfruttando una superiorità numerica, il 3T ancora avanti con la Mandara in superiorità, quindi il break anconetano.

Dal 2-3, infatti, le “cosmiche” segnano con la Ciampichetti, con la Pomeri e a pochi secondi dello scadere con la Strappato. Al cambio di campo il punteggio è 5-3. Ma la Cosma Vela allunga ancora con la Pomeri sul 6-3 in apertura di terzo parziale, quindi il 3T si rifà sotto sfruttando due superiorità numeriche prima con la Fabbri e poi con la Mandara. La gara procede a strappi, le anconetane sprecano molto, ma ancora la Pomeri, in superiorità, e la Mirleni anche lei in superiorità, mantengono la Vela sul +3 all'ultimo intervallo. Nel quarto tempo non cambia l'inerzia del match, Vela sul +4 con la Strappato in superiorità, quindi due reti delle romane Giubilato e Rovetta, infine il gol della Altamura. Cosma Vela Ancona prima in classifica con 19 punti seguita da F&D H2O Velletri a 18 e da Acquachiara Napoli a 17.