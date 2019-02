Pallanuoto A2 femminile, la Cosma Vela Ancona domenica a Roma con la Vis Nova

Quarto turno del campionato di pallanuoto di serie A2 femminile, nel girone sud le anconetane della Cosma Vela affrontano la trasferta di Roma, dove giocheranno alle 14.30 contro la Vis Nova. Doriche al comando della classifica, con 7 punti dopo 3 partite, in coabitazione con altre tre squadre, che sono Flegreo Pozzuoli, Acquachiara Napoli e Cosenza, dietro a 6 punti le altre marchigiane, il Tolentino, quindi tre squadre a quota tre, tra cui la Roma Vis Nova (più Volturno e Brizz), in fondo ancora a quota 0 Firenze e Messina. Le romane finora hanno vinto di un gol a Firenze, perso di uno in casa con il Cosenza, e infine perso male a Santa Maria Capua Vetere contro il Volturno. Un'avversaria ancora da capire sino in fondo, che finora ha giocato una sola partita in casa, perdendo di misura contro una delle squadre più quotate del campionato, come il Cosenza, una squadra che la Cosma Vela Ancona dovrà affrontare con la massima concentrazione, per evitare scivoloni che, a fine regular season, potrebbero mettere a rischio gli obiettivi della società.

"E' stata una settimana non facile - attacca il coach dorico Milko Pace - con più di un'atleta alle prese con dei problemi fisici o di lavoro, quindi fino all'ultimo mi riservo di scegliere le tredici che porterò a Roma domenica. Una trasferta probabilmente non così complicata, ma che comunque non va sottovalutata, la partenza del Vis Nova è alquanto strana. In casa, nell'unica gara finora disputata, se l'è giocata sino in fondo con una delle formazioni più forti del girone. Un'avversaria assolutamente da non sottovalutare, una gara in cui dovremo continuare a fare quello che abbiamo fatto finora. Pensando a una partita per volta".