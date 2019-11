Pallanuoto A1 femminile, la Cosma Vela cede di misura al Trieste

ANCONA - Nulla di fatto per la Cosma Vela Ancona, costretta ad arrendersi anche contro il Trieste. Alle cosmiche non bastano due tempi - il secondo e il quarto - per aver ragione delle triestine di Colautti: troppi regali, troppe disattenzioni e qualche difficoltà ad adattarsi al metro arbitrale penalizzano la prova delle anconetane e premiano la costanza e la determinazione agonistica espresse dal Trieste. Otto partite e altrettante sconfitte per la Vela, che arriva così alla lunga pausa di campionato - si riprende l'1 febbraio con l'ultima di andata - all'ultimo posto in classifica con zero punti. La strada per la salvezza è ancora lunga.

E' una Cosma a trazione anconetana, quella che s'arrende al Passetto, perché se si eccettua il gol messo a segno dalla slovacca Stankovianska, tutti gli altri sono realizzati dalle ragazze del gruppo made in Vela che ha conquistato la promozione in A1. Le doriche pagano un primo tempo in cui concedono troppo al Trieste, che si porta avanti 1-4 prima dei gol di Strappato e Altamura, per il 3-4 del primo intervallo. Ancora Cosma a inizio secondo tempo, le reti di Stankovianska e Quattrini completano il break (4-0) che porta le doriche sul 5-4, quindi la Cergol nell'ultimo minuto rimette il match in assoluto equilibrio al cambio di campo (5-5). Poi però la Cosma Vela si spegne, il terzo tempo è tutto delle triestine, che centrano il bersaglio per tre volte, l'ultima con la Klatowski a fil di sirena, completando così il controbreak triestino (0-4). Sul 5-8 è tutto più difficile per la Cosma che accorcia con la Quattrini, incassa la rete della Cergol per il 6-9, quindi negli ultimi tre minuti si fa nuovamente sotto con le reti della Strappato in superiorità e della Altamura su rigore. Ma non basta per completare la rimonta.