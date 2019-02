Pallanuoto, la Cosma Vela Ancona si aggiudica il derby di Tolentino

Tolentino - La Cosma Vela prosegue la striscia vincente andando a vincere nella vasca di Tolentino un match che fa suo nella prima metà arrivando al +5, per poi amministrare il vantaggio. Valzer di gol già nel primo tempo, passa in vantaggio la Vela con la Pomeri, pareggia la Kohli, poi la Cosma mette la freccia con la Altamura in superiorità, quindi ancora la Altamura due volte di cui la seconda in superiorità, la Fiore e la Pomeri per un eloquente 1-6, nel finale arriva la rete della Finocchi. Nel secondo tempo accorcia la Santandrea, quindi vanno a bersaglio la Strappato e la Altamura in superiorità, quindi la Kohli, la Pomeri su rigore, la Finocchi, la Rachid per il 5-10 al cambio di campo. Nel terzo tempo c'è più Tolentino, che passa in superiorità con la El Omari e poi con la Finocchi (7-10), la Vela ritrova la rete con la Pomeri su rigore e con la Santini in superiorità, quindi ancora la Santandrea in superiorità per l'8-12 dell'ultimo intervallo. Infine va a segno la Mircoli, quindi la Quattrini in superiorità e la Ferretti in superiorità, poi la Rachid, la Santandrea e ancora la Rachid, prima del sigillo conclusivo della Kohli. "Siamo partiti molto bene - spiega Milko Pace - sia come gol che come qualità di gioco, poi circa a metà gara abbiamo subito la loro reazione, dando modo al Tolentino di crescere in entusiasmo e voglia. Avremmo potuto chiudere la partita prima e meglio, discuterò con la squadra della fase difensiva che non mi è piaciuta, per il resto andiamo avanti così".