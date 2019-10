Pallanuoto A1 femminile, domani al Passetto la Cosma Vela ospita la Sis Roma

Terzo turno del massimo campionato di pallanuoto femminile, alle 15 di domani la Cosma Vela Ancona ospita alla piscina del Passetto la Sis Roma, finalista di playoff scudetto lo scorso anno contro l'Orizzonte Catania. E' uno dei tre anticipi previsti dal calendario, un altro appuntamento di quelli proibitivi per la squadra di coach Milko Pace che finora ha rimediato tre sconfitte in altrettante partite. Serve fare rapidamente tesoro delle esperienze e crescere in fretta, per poter poi conquistare punti nei confronti diretti contro le avversarie che, al pari della Cosma Vela, lottano per mantenere la categoria. La Sis Roma non è certo una di queste.

"Sicuramente stiamo affrontando un trittico di partite (giovedì, sabato e mercoledì, tre in sei giorni, ndr) in cui, in questo momento, non possiamo che guardare le nostre performance e i nostri errori e cercare di migliorarci - spiega Milko Pace -. Anche perché non ci sono stati i tempi tecnici per preparare a dovere la partita. Stiamo dunque usando questi pochi giorni per analizzare i nostri errori e per provare a non ripeterli contro la Sis Roma. L'avversaria è sicuramente di prima fascia, un'avversaria che ha ambizioni importanti, non ho visto ancora la partita che ha disputato contro la Florentia ma sicuramente non possiamo immaginare che sia una squadra sotto tono. La squadra sta bene, abbiamo disputato un buon allenamento". Anche Elena Altamura sarà della partita, nonostante il recente infortunio a un gomito.