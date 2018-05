Pallanuoto A2 femminile, Cosma Vela domenica a Roma contro il 3T

Settimo turno di ritorno di A2 femminile, tre partite al termine della regular season: domenica alle 15.30 la Cosma Vela Ancona scende in acqua a Roma contro il 3T con l'imperativo della vittoria. Le anconetane di coach Milko Pace vogliono i 3 punti per mantenere inalterato il distacco dalla capolista F&D H20 Velletri che affronta in casa l'Agepi Roma, sulla carta un confronto più agevole di quello delle anconetane che all'andata, contro il 3T, hanno vinto 10-7 ma soffrendo non poco.

Mantenere inalterati i 2 punti di distacco dal Velletri significherebbe per la Cosma Vela Ancona arrivare al successivo incontro, quello in casa proprio contro la capolista, con la possibilità, in caso di vittoria, di conquistare la vetta della classifica. Doriche determinate, dunque, a ottenere i 3 punti nella trasferta capitolina, come conferma il tecnico anconetano, Milko Pace: “Stiamo concludendo una settimana di lavoro normale - spiega - in cui abbiamo recuperato qualche acciacco dovuto al momento della preparazione. Per domenica dovrei a disposizione tutte le giocatrici. Affrontiamo un 3T che all'andata ci ha creato seri problemi, una delle poche che c'è riuscita, al Passetto, una partita in cui abbiamo creato tantissimo e che abbiamo faticato a portare a casa, un po' per merito del loro portiere e della loro difesa e un po' per demerito nostro. Quindi mi attendo che la mia squadra sia concentrata e determinata nel modo giusto per far sì che poi domenica 20 possiamo giocarci tutte le nostre chances contro il Velletri. Giocando una partita di grande attenzione e intensità agonistica contro il 3T”.