Pallanuoto A2, la Cosma Vela cerca conferme domenica a Pozzuoli

Seconda di campionato, dopo il successo di domenica scorsa in casa contro la Waterpolo Messina, la Cosma Vela cerca conferme domenica nella vasca di Pozzuoli contro il Flegreo (si gioca alle 14). Le puteolane hanno vinto la prima partita a Santa Maria Capua Vetere contro il Volturno e sono avversarie assolutamente temibili, tra le squadre più attrezzate del girone. Le doriche di coach Milko Pace hanno messo in mostra nel primo match aspetti molto promettenti e altri ancora da migliorare, la squadra ha diverse giocatrici nuove rispetto allo scorso anno, c'è margine di crescita e tornare da Pozzuoli con un risultato positivo sarebbe la migliore premessa per mantenere alti gli obiettivi in un campionato pieno di incognite.

"E' stata una settimana abbastanza positiva - spiega coach Milko Pace -, anche se domenica dovremo fare a meno della Santini, influenzata. Andremo ad affrontare una delle squadre che si è attrezzata per migliorare rispetto allo scorso anno. Hanno preso una giocatrice dall'A1, la Morvillo, hanno preso il portiere e il marcatore del centro dall'Acquachiara, si sono mosse bene. Sarà un primo test importante per noi per capire il nostro valore, senza nulla togliere a quanto ha fatto il Messina domenica scorsa, senza dimenticare le insidie della lunga trasferta". Atteso il rientro di Elisa Quattrini, che farà il suo esordio stagionale.