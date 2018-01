Pallanuoto A2 femminile, secondo turno di campionato: Cosma Vela a Pescara

Secondo turno del campionato di pallanuoto di A2 femminile, girone sud, con la Cosma Vela che affronta la trasferta di Pescara domani pomeriggio alle ore 17, in anticipo rispetto al consueto calendario che vede giocare le anconetane alla domenica.

La Cosma Vela Ancona, nel primo turno di campionato, domenica scorsa ha superato il Volturno 14-9, il Pescara ha perso a Roma con l'Agepi 11-6. Gli obiettivi delle due formazioni sono chiari e dichiarati: la Cosma Vela ha ambizioni playoff e vuole proseguire la marcia cominciata domenica scorsa, le pescaresi cercano di sfruttare il turno interno per rifarsi della sconfitta di Roma. “Siamo ancora all'inizio del campionato – spiega coach Milko Pace – e affrontiamo un'altra partita alla nostra portata anche se veniamo da una settimana non perfetta, visto che non siamo riusciti mai ad allenarci tutti insieme, assenze per ragioni di influenza, principalmente. Dovremmo comunque essere al completo, sarà una partita in cui dovrò anche valutare minutaggi e altro, per far modo che si porti a casa il risultato, per nulla scontato. Il Pescara è una retrocessa dall'A1 che ha ridimensionato parecchio l'organico, una squadra molto giovane che abbiamo già affrontato in pre-campionato, giocando bene, ma in campionato è sempre un'altra cosa”.