Pallanuoto A2 femminile, la Cosma Vela si conferma grande nella vasca di Pescara

PESCARA – La Cosma Vela Ancona conferma quanto di buono mostrato nella prima partita di campionato andando a vincere nell'anticipo del secondo turno a Pescara per 17-5. Una gara praticamente a senso unico, come dimostrano i primi due parziali di gioco che hanno permesso alle “cosmiche” di Milko Pace di arrivare al cambio di campo sull'11-2 in proprio favore.

Un po' più equilibrata la seconda metà gara, con le pescaresi che hanno giocato la loro buona partita e le doriche che hanno alternato tutte le giocatrici in acqua e hanno comunque ampliato il vantaggio sino al + 13, siglato dalla Ciampichetti nell'ultimo periodo, prima del gol della Vidonis che ha fissato il risultato sul definitivo 17-5. Cinque reti per l'Altamura. «Dopo l'1-0 in favore del Pescara – spiega a fine gara Milko Pace - e un primo tempo in cui abbiamo giocato soprattuto sugli errori delle avversarie, abbiamo realizzato molto, segnando soprattutto in contropiede. La differenza tra le due squadre c'è e s'è vista, d'altra parte abbiamo obiettivi diversi. Sono contento della prova delle ragazze, che venivano da una settimana difficile per assenze dovute soprattutto all'influenza».