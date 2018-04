Pallanuoto A2 femminile, Cosma Vela domenica al Passetto con il Pescara

Secondo turno del girone di ritorno del campionato di serie A2 femminile di pallanuoto, girone sud, con la Cosma Vela Ancona che dopo la pausa pasquale torna alla piscina del Passetto di Ancona per affrontare il Pescara (inizio ore 15.30). La Cosma Vela Ancona è seconda in classifica a 2 punti dall'F&D H2O Velletri, il Pescara ultimo ancora a quota 0 punti, la differenza di caratura tra le due formazioni è abbastanza evidente, e lo testimoniano sia la classifica, sia i rispettivi obiettivi.

La Cosma Vela ha cominciato il girone di ritorno con il piglio giusto, andando a vincere, due settimane fa, a Santa Maria Capua Vetere contro il Volturno, penultimo, mentre il Pescara ha perso in casa contro l'Agepi, terzultimo. All'andata a Pescara le doriche di coach Milko Pace si sono imposte per 17-5 e domenica dovranno evitare cali di concentrazione per portare a casa un risultato positivo, mantenendo l'attenzione anche sulla sfide tra F&D H2O e Flegreo. La partita, come quella della Vela maschile di domani pomeriggio, sarà preceduta da un minuto di silenzio per onorare la recentissima scomparsa di Riccardo Cesini, ex pallanuotista e capitano della Vela maschile per oltre dieci anni, fino all'estate 2016, nonché fratello di Davide che gioca attualmente con la prima squadra.