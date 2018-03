Pallanuoto A2, la Cosma Vela Ancona domenica al Passetto con il 3T Roma

Settimo turno del campionato nazionale di serie A2 femminile di pallanuoto, nel girone sud domenica pomeriggio alle 15.30 alla piscina del Passetto la Cosma Vela Ancona affronta il 3T Sporting Club Roma. Anconetane da sole al primo posto in classifica con 16 punti, frutto di 5 vittorie e un pareggio, l'ultimo nella vasca napoletana dell'Acquachiara, a inseguire l'F&D H2O Velletri a 15 e l'Acquachiara Napoli a 14.

Il 3T Roma si trova a 9 punti, ma è una squadra profondamente rinnovata rispetto alla passata stagione e la Cosma Vela Ancona vuole mantenere alta la concentrazione per difendere la leadership del girone, andando a centrare un altro successo. Milko Pace, tecnico delle doriche, spiega cosa ha lasciato in eredità alla squadra il pari di Napoli: “L'entusiasmo, soprattutto, che deriva da una buona prestazione, anche se c'è sempre qualcosa da rivedere e da imparare. E le due giornate di squalifica alla Di Martino. Siamo primi e concentrati per la partita di domenica. La settimana di neve ha impedito un solo allenamento, siamo pronti per la sfida”. Domenica al Passetto il 3T Sporting Club Roma: “Sicuramente una partita da non sottovalutare – conclude Milko Pace – anche perché nel 3T ci sono giocatrici che lo scorso anno militavano in A1. Abbiamo 7 lunghezze di vantaggio ma non possiamo permetterci distrazioni. Il 3T è una squadra completamente nuova rispetto allo scorso anno, avversarie che non conosciamo e che dobbiamo affrontare come abbiamo fatto in tutte le partite giocate finora, con la massima attenzione, la voglia di fare bene e l'intenzione di portare a casa il bottino pieno” Quasi tutte le giocatrici dovrebbero essere a disposizione di coach Pace: squalificata la Di Martino, rientra la mancina Mirleni.