Pallanuoto A2, la Cosma Vela Ancona pareggia a Napoli con l'Acquachiara

Napoli – La Cosma Vela Ancona conferma il primato nel girone sud uscendo imbattuta dalla vasca dell'Acquachiara. A Napoli finisce 8-8 al termine di una partita calda ed equilibratissima, con le ragazze della Damiani per due volte sul +2, raggiunte e superate dalla Cosma nell'ultimo tempo, grazie alla doppietta dell'Altamura, e poi capaci di impattare la gara in via definitiva a due minuti e mezzo dalla fine con la rete conclusiva della Acampora.

La Cosma Vela passa in vantaggio con la De Matteis, la Migliaccio pareggia in superiorità, nel secondo tempo la Foresta spreca un tiro di rigore, poco dopo in seguito a un episodio che l'arbitro sanziona con un'espulsione definitiva nei confronti della Di Martino, episodio che costa anche il rosso al tecnico dorico Milko Pace, ancora la Migliaccio realizza portando in vantaggio le campane, che quindi allungano con la Esposito. Quattrini in superiorità e De Matteis rimettono subito in equilibrio la gara, ma l'Acquachiara passa ancora, su tiro di rigore, con la Migliaccio, prima del cambio di campo. La numero 5 napoletana segna ancora in apertura di terzo tempo per il 5-3, la Cosma Vela non ci sta e in un minuto la De Matteis e la Quattrini rimettono in corsa le anconetane sul 5-5. La gara procede a strappi, ancora le napoletane sul +2 con la Esposito in superiorità e con la De Magistris, a pochi secondi dall'ultimo intervallo ancora la Quattrini accorcia a conclusione di un'azione in superiorità numerica. Quindi nell'ultimo tempo lo show dell'Altamura, che prima porta le doriche sul 7-7 e quindi in vantaggio di un gol. Infine la rete della Acampora a sancire un pareggio che permette comunque alle “cosmiche” di difendere il primato del girone, ora con un punto di vantaggio sul Velletri e 2 sull'Acquachiara. Il commento della partita nelle parole del coach anconetano, Milko Pace: “Brave le mie ragazze, che hanno giocato per due tempi da sole, senza la mia guida dopo il cartellino rosso del secondo tempo. Abbiamo recuperato due gol di svantaggio in due diverse occasioni, siamo anche andati in vantaggio nell'ultimo tempo, quando eravamo ormai senza centri. Restiamo imbattuti e primi in classifica, sono due punti importantissimi”.

Foto: Elisa Quattrini, tre gol a Napoli