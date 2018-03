Pallanuoto A2 femminile, la Cosma Vela chiude con una vittoria e seconda il girone di andata

Suda forse più del dovuto, la Cosma Vela Ancona, ma alla fine, conquista i tre punti contro l'Agepi Roma e chiude il girone d'andata al secondo posto, grazie anche al ko dell'Acquachiara nel derby col Flegreo. Partita gagliarda solo a tratti, anconetane un po' molli in difesa, specie nel primo tempo, e sprecone sotto misura, se si escludono le quattro principali marcatrici della squadra, che si spartiscono i 13 gol: 4 la Altamura, 3 ciascuna Pomeri, De Matteis e Quattrini. La giovane formazione capitolina, seconda squadra della Sis Roma, scende in acqua determinata a vendere cara la pelle e a giocare la sua gara e lo fa molto bene, chiudendo in vantaggio il primo tempo sul 4-3 in proprio favore.

Le anconetane impattano nel secondo tempo, poi mettono la testa avanti e solo nell'ultimo minuto prima del cambio di campo allungano sul +2. L'Agepi resta però estremamente reattivo e accorcia per due volte nel terzo parziale, prima sul 6-5 e quindi sul 7-6. Ancora nell'ultimo minuto la Vela si porta sul +2, per poi dilagare nell'ultimo tempo con due reti in rapida successione, quindi il gol ospite, e infine altre tre reti per toccare il massimo vantaggio sul 13-7, prima del gol conclusivo di parte ospite. La Cosma Vela chiude dunque il girone di andata con 22 punti al secondo posto dietro al Velletri, primo a quota 24, terza l'Acquachiara a 20.