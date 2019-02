Pallanuoto A2 femminile, per la Cosma Vela Ancona vittoria e primato in solitaria

Vittoria e primato in solitaria nel girone sud - visto il ko del Cosenza a S.M.Capua Vetere - per la Cosma Vela Ancona, che alla piscina del Passetto supera come da pronostico la Ngm Firenze Pallanuoto. Finisce 9-5: dopo un primo tempo di grande equilibrio, gol della Calonaci e temporaneo pareggio della Strappato, la Cosma Vela mette la freccia nel secondo tempo, in cui vanno a segno la Pomeri, la Altamura e la Ferretti, due minuti di fuoco delle anconetane che mettono le mani sul match. Il break dorico prosegue dopo il cambio di campo, reti della Quattrini e della Strappato, quindi ancora la Strappato in superiorità numerica, per il 7-1 dell'ultimo intervallo. Le anconetane nel quarto tempo controllano la gara lasciando forse troppi spazi all'iniziativa del Firenze, che trova il bersaglio due volte con la Curandai, la seconda in superiorità, quindi la rete su rigore della Pomeri (8-3), e poco dopo ancora il capitano delle cosmiche a segno per il 9-3. Nel finale le reti della Baldi e della Curandai in superiorità rendono la sconfitta meno pesante per le gigliate della Colaiocco.